Polícia Civil prende influencer e companheiro por venda ilegal de medicamentos emagrecedores e anabolizantes

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam, nesta terça-feira (24), Larissa da Silva Caetano Anunciação, uma enfermeira influencer e seu companheiro Marcus Vinícius Silva da Anunciação, que comercializavam medicamentos emagrecedores e anabolizantes de forma ilícita. A dupla foi capturada durante diligências para cumprir mandados de buscas e apreensão na residência deles em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde foram encontrados dezenas de insumos ilegais.

O trabalho investigativo da Decon identificou que a suspeita, que conta com quase 400 mil seguidores nas redes sociais, se apresenta como enfermeira e especialista em injetáveis, além de possuir um perfil secundário sobre uma clínica de estética, onde fazia harmonizações faciais. Ela compartilha a rotina de exercícios e dicas de emagrecimento, mas com o uso de anabolizantes.

Larissa anunciava os medicamentos e anabolizantes abertamente nas redes sociais, o que é proibido por lei, e vendia ilegalmente tirzepatida, um dos princípios ativos de emagrecedores, cuja comercialização é vedada.

Durante as diligências para cumprir mandado de busca e apreensão em um endereço ligado a mulher, os agentes apreenderam dezenas de remédios emagrecedores, suplementos, anabolizantes e produtos manipulados armazenados em condições improprias. Os suspeitos foram autuados, nesta terça, em flagrante por falsificação e adulteração de produtos terapêuticos e crime contra as relações de consumo.