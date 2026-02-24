Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,17 | Euro R$ 6,0856
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Cinco suspeitos são detidos por tráfico de drogas no Morro Santa Bárbara

A ocorrência foi apresentada na 78ª DP ( Fonseca)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de fevereiro de 2026 - 11:23
Quatro deles tentaram fugir, sendo detidos após cerco tático realizado pelos policiais.
Quatro deles tentaram fugir, sendo detidos após cerco tático realizado pelos policiais. -

Policiais militares do 12º BPM realizaram uma ação contra o tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (23), no Morro Santa Bárbara, em Niterói, após informações repassadas pelo Disque-Denúncia.

De acordo com a PM, os agentes foram até a Rua Vinte, na comunidade de Santa Bárbara, onde avistaram cinco indivíduos supostamente envolvidos na venda de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação dos agentes, quatro deles tentaram fugir, mas foram detidos após um cerco realizado pelos policiais.

Leia também: 

Três homens são mortos em Piedade na Zona Norte

Polícia Militar recaptura criminoso evadido do sistema prisional em São Gonçalo

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola com 19 munições calibre 9mm, 89 trouxinhas de maconha, 63 pedras de crack, 50 pinos de cocaína e oito rádios transmissores. Um dos detidos sofreu ferimentos durante a tentativa de fuga e foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima para atendimento médico.

A ocorrência foi apresentada na 78ª DP (Fonseca), onde os acusados foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 

Matérias Relacionadas