Cinco suspeitos são detidos por tráfico de drogas no Morro Santa Bárbara

Quatro deles tentaram fugir, sendo detidos após cerco tático realizado pelos policiais. - Foto: Divulgação

Quatro deles tentaram fugir, sendo detidos após cerco tático realizado pelos policiais. - Foto: Divulgação

Policiais militares do 12º BPM realizaram uma ação contra o tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (23), no Morro Santa Bárbara, em Niterói, após informações repassadas pelo Disque-Denúncia.

De acordo com a PM, os agentes foram até a Rua Vinte, na comunidade de Santa Bárbara, onde avistaram cinco indivíduos supostamente envolvidos na venda de entorpecentes. Ao perceberem a aproximação dos agentes, quatro deles tentaram fugir, mas foram detidos após um cerco realizado pelos policiais.

Leia também:

Três homens são mortos em Piedade na Zona Norte

Polícia Militar recaptura criminoso evadido do sistema prisional em São Gonçalo





Durante a ação, foram apreendidos uma pistola com 19 munições calibre 9mm, 89 trouxinhas de maconha, 63 pedras de crack, 50 pinos de cocaína e oito rádios transmissores. Um dos detidos sofreu ferimentos durante a tentativa de fuga e foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima para atendimento médico.

A ocorrência foi apresentada na 78ª DP (Fonseca), onde os acusados foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.