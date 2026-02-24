Três homens são mortos em Piedade na Zona Norte

Dois homens foram mortos a tiros na tarde desta segunda-feira (23), em Piedade, na Zona Norte do Rio. Eles estavam dentro de um carro, e um deles foi identificado como o subtenente da Polícia Militar Isaac Drummond de Azeredo, de 48 anos. Uma terceira vítima, Severino da Silva Souza, que passava de motocicleta pelo local, foi atingida por bala perdida e não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Clarimundo de Melo, uma das mais movimentadas da região, e Assis Carneiro.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo onde estavam duas das vítimas com marcas de tiros. A Polícia Militar informou que agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o subtenente, lotado no Centro de Educação Física e Desportos e com 27 anos de corporação, e os outros dois homens já sem vida. A área foi isolada para a realização da perícia.



A região da Piedade tem sofrido com uma série de confrontos entre milicianos e traficantes de diferentes comunidades, como Morro do 18, Caixa d’Água e Fubá. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) é responsável por investigar o caso.