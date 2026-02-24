Homem é morto a tiros no Porto do Rosa, em São Gonçalo

A área é apontada como sendo dominada pela facção criminosa Comando Vermelho - Foto: Layla Mussi

Agentes da Divisão de Homicídios investigam a morte de Wesley Souza de Melo, de 25 anos, baleado na manhã da última segunda-feira (23) no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo.

De acordo com informações, Wesley teria participado de um baile de Carnaval e, enquanto trafegava de motocicleta, foi atingido por um tiro. A moto não foi encontrada no local.

O caso aconteceu na Rua Expedicionário Ricardo Marquês Filho, no início da manhã. Mesmo baleado, o jovem conseguiu fazer contato por telefone com um familiar e contou o caso. Moradores da região apresentaram versões semelhantes sobre a dinâmica do caso.

No local onde o corpo foi encontrado, não foram localizados estojos de munição, e não há câmeras de segurança aparentes que possam ter registrado a ação. A área é apontada como sendo dominada pela facção criminosa Comando Vermelho.

