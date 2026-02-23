Polícia Civil convoca milhares de pessoas para receber celulares recuperados em investigações

Milhares de celulares retornarão às mãos de seus legítimos donos. Em mais uma etapa da "Operação Rastreio", nesta quinta-feira (26/02), a Polícia Civil realizará nova devolução de aparelhos recuperados. Desde esta segunda-feira (23/02), os proprietários começam a ser notificados para comparecer a uma delegacia e reaver seus bens.

O contato é feito por ligação telefônica ou mensagem de WhatsApp, por meio dos telefones funcionais das unidades policiais. Desde a deflagração da Operação Rastreio, em maio, os agentes já apreenderam mais de 13.200 celulares roubados ou furtados. Desse total, quase cinco mil já foram restituídos, e, nesta quinta-feira, mais vítimas terão seus telefones devolvidos.

O principal ponto de devolução será na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, além de delegacias da Região Metropolitana. No interior do estado, a entrega ocorrerá nas unidades distritais de cada município.

A "Operação Rastreio" é a maior iniciativa do Estado do Rio de Janeiro no enfrentamento à cadeia criminosa que envolve o roubo, o furto e a receptação de celulares. A Polícia Civil orienta que consumidores priorizem lojas confiáveis, desconfiem de preços muito abaixo do mercado e exijam nota fiscal. Um celular adquirido sem procedência pode estar ligado a um crime e, muitas vezes, a uma vida perdida.