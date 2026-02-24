Polícia Militar recaptura criminoso evadido do sistema prisional em São Gonçalo

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados na Equipe de Buscas do Serviço Reservado do 7º BPM (São Gonçalo), após monitoramento e informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram na tarde desta segunda-feira (23), na Rua Visconde Seabra, Santa Luzia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, membro da Organização Criminosa Comando Vermelho (CV), e evadido do sistema prisional, Thiago da Conceição Medeiros, de 25 anos.

A Equipe de Busca, em ação de inteligência, realizava monitoramento com o objetivo de prevenir roubos na área de policiamento 7º BPM, quando recebeu informações sobre um homem suspeito que transitava no local. Foi dada ordem de parada e, após consulta, verificou-se que ele possuía um mandado de recaptura expedido pela Capital – Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Motivo: Evasão, após receber progredir do regime fechado para o semiaberto, e receber o benefício relativo ao Indulto dos Dias dos Pais, em agosto de 2025, e não retornar mais a sua unidade prisional.

Diante dos fatos, ele foi levado à 74ª DP (Alcântara), para registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis sobre o caso. Depois dos trâmites legais, o preso foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, aonde ficará acautelado à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena, quando foi condenado a 12 anos de reclusão, tendo cumprido somente a metade da pena, faltando ainda a serem cumpridas os outros 50%.

Cabe ressaltar, ainda, que já havia sido preso em abril de 2022, com informações do Disque Denúncia, sendo detido no mesmo endereço o qual ele recapturado nesta segunda-feira, também por policiais do 7º BPM, e em posse de 192 pinos de cocaína, 161 pedras de crack e um rádio transmissor.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos de da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido