Mulher é presa por furto no Centro de Niterói
Testemunhas relataram que a suspeita já teria repassado o celular a outra mulher
Uma mulher foi presa em flagrante na madrugada desta segunda-feira (23) após furtar o telefone celular de uma pedestre no Centro de Niterói. De acordo com informações do 12º BPM, a equipe realizava patrulhamento por volta de 1h, na Rua Saldanha Marinho, quando foi acionada pela vítima, que buzinou para a viatura e disse ter acabado de ter seu aparelho celular furtado por uma mulher.
A vítima informou que a suspeita havia seguido em direção a um bar localizado na Rua Saldanha Marinho, nº 95. Diante das informações, a vítima embarcou na viatura e acompanhou os policiais até o estabelecimento indicado. No local, a autora foi imediatamente reconhecida.
Leia também:
Polícia Militar recaptura criminoso evadido do sistema prisional em São Gonçalo
Execução a tiros em Bento Ribeiro é investigada pela Polícia Civil
Durante as diligências, testemunhas relataram que a suspeita já teria repassado o celular a outra mulher, não identificada, que deixou o local antes da chegada da guarnição. Foram realizadas buscas nas imediações, mas a possível receptadora não foi localizada.
Segundo a Polícia Militar, a acusada já possui anotações criminais por furto e ameaça e é conhecida por envolvimento em ocorrências semelhantes na área central da cidade. As partes foram conduzidas à 76ª DP(Centro), onde foi realizada a prisão em flagrante pelo crime de furto. A acusada permaneceu presa.