Execução a tiros em Bento Ribeiro é investigada pela Polícia Civil

O caso aconteceu em frente a um mercadinho, perto da estação de trem do bairro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil investiga a execução de um homem, ocorrida neste domingo (22), em Bento Ribeiro, na Zona Norte. Jonny Pinto Monteiro foi morto a tiros na Rua Carolina Machado. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar um homicídio e encontraram militares do Corpo de Bombeiros, que já haviam constatado a morte. Os policiais isolaram a área para a perícia.

O caso aconteceu em frente a um mercadinho, perto da estação de trem do bairro. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível observar a roupa de Jonny com várias manchas de sangue. A situação alertou moradores, que se reuniram ao redor do corpo.

Na manhã desta segunda-feira (23), familiares e amigos estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, para o processo de liberação do corpo. A ex-companheira Luíza Marques, que é terapeuta, afirmou que, apesar de estarem separados, continuavam amigos, e que o relacionamento de 30 anos gerou duas filhas. Ainda ressaltou que Jonny era uma pessoa muito querida e conhecia todo mundo.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do assassinato.