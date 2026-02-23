Caso Alana Anisio: jovem ainda não tem previsão de alta e segue na UTI

Jaderluce Anisio, mãe da estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, vítima de uma tentativa de feminicídio em São Gonçalo, atualizou o estado de saúde da filha na manhã desta segunda-feira (23).

Em vídeos publicados nas redes sociais, Jaderluce informou que a jovem apresenta evolução no quadro clínico. No domingo (22), Alana realizou sessões de fisioterapia e conseguiu caminhar pelo hospital. No entanto, ela ainda não compreende completamente o que aconteceu e segue sem previsão de deixar a UTI ou de receber alta médica. A estudante também deverá ser transferida para um leito maior ainda hoje.

Alana deixou o coma após 15 dias internada, na última quinta-feira (19). A jovem foi esfaqueada mais de 30 vezes após recusar as investidas do agressor, Luiz Felipe Sampaio, de 22 anos, que permanece preso. A mãe ainda reforçou que nenhuma mulher merece passar por uma situação como essa, pediu justiça pela filha e agradeceu o apoio que tem recebido nas redes sociais.