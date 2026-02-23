Polícia investiga caso de homem baleado na BR-101, em São Gonçalo

Alan era funcionário de uma lanchonete no bairro Trindade, em São Gonçalo - Foto: Reprodução - TV Globo

Um homem, identificado como Alan de Souza Nascimento, morreu baleado em um confronto na BR-101, Rodovia Niterói-Manilha, próximo ao bairro Portão do Rosa, em São Gonçalo, durante a madrugada do último sábado (21). A vítima pode ter sido confundida com um criminoso, de acordo com uma testemunha.

A vítima foi baleada e não resistiu aos ferimentos. Segundo a testemunha, um grupo de criminosos praticou um arrastão na rodovia e até fez os motoristas atravessarem os veículos na pista para impedir a aproximação da polícia.

Poucos minutos depois, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) teriam confundido o carro onde a vítima e mais duas pessoas estavam com o dos criminosos.

Alan era funcionário de uma lanchonete no bairro Trindade, em São Gonçalo, e retornava para casa junto com colegas depois do trabalho.

O veículo onde a vítima estava foi fechado pelos assaltantes próximo ao bairro Boaçu. Ainda segundo a testemunha, os criminosos mandaram que todos parassem e bloquearam a pista.

Moradores da localidade registraram o som dos tiros durante a ação. A Polícia Militar informou que, quando os assaltantes notaram a aproximação dos policiais da Recom, iniciaram os disparos, dando início ao confronto.

De acordo com a corporação, depois que a região foi estabilizada, encontraram Alan ferido e tentaram socorrê-lo. Entretanto, ele morreu antes de chegar ao hospital.

Porém, essa versão não é confirmada pela testemunha, que afirma que os criminosos já haviam fugido quando os tiros começaram. Além disso, Alan teria sido colocado na viatura, mas os agentes voltaram cerca de 10 minutos depois, alegando que não encontraram um pronto-socorro.

Após a morte de Alan, moradores realizaram um protesto, fechando as pistas da BR-101 e colocando fogo em objetos, enquanto pediam justiça e responsabilização.

Alan foi enterrado no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, neste domingo (22). Durante a despedida, familiares e amigos carregavam cartazes cobrando a investigação do caso.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) instaurou um inquérito e apura as circunstâncias da morte.