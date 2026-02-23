Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Em Rio Bonito, PRF recupera automóvel

O condutor foi detido por suspeita de receptação

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de fevereiro de 2026 - 12:08
Na manhã desta segunda-feira (23), policiais rodoviários federais recuperaram um veículo proveniente de apropriação indébita na BR-101. A ação foi no município de Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio.

Equipe fazia fiscalização na BR-101, quando abordou um veículo para verificação dos equipamentos obrigatórios.

Após consultas ao veículo e ao condutor, foi observado que o automóvel apresentava gravame de apropriação indébita seguida de extorsão.

O condutor ficou em silêncio e foi detido por suspeita de receptação.

A ocorrência foi encaminhada para a 119ª DP em Rio Bonito.

