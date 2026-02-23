Em Rio Bonito, PRF recupera automóvel

O condutor ficou em silêncio e foi detido por suspeita de receptação - Foto: Divulgação

O condutor ficou em silêncio e foi detido por suspeita de receptação - Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (23), policiais rodoviários federais recuperaram um veículo proveniente de apropriação indébita na BR-101. A ação foi no município de Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio.

Equipe fazia fiscalização na BR-101, quando abordou um veículo para verificação dos equipamentos obrigatórios.

Leia também:

Divisão na Baixada: Família Cozzolino apoia Garotinho e tenta montar chapa contra Paes e Reis

Corpo carbonizado é encontrado no porta-malas de carro em Niterói

Após consultas ao veículo e ao condutor, foi observado que o automóvel apresentava gravame de apropriação indébita seguida de extorsão.

O condutor ficou em silêncio e foi detido por suspeita de receptação.

A ocorrência foi encaminhada para a 119ª DP em Rio Bonito.