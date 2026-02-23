Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Corpo carbonizado é encontrado no porta-malas de carro em Niterói

Restos mortais passarão por exame de DNA para identificação

relogio min de leitura | Escrito por Renata Sena | 23 de fevereiro de 2026 - 11:13
Um corpo foi encontrado na mala de um carro, ambos totalmente carbonizados, na manhã desta segunda-feira (23), na Estrada Muriqui Pequeno, em Vila Progresso, Niterói.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local, realizaram perícia criminal e buscam imagens de câmeras de segurança que ajudem a entender o caso.

No local, moradores contaram que não ouviram barulhos e afirmam que o fato aconteceu durante a madrugada.

Os restos mortais serão submetidos a exame de DNA para confirmação da identidade, enquanto a polícia segue investigando as circunstâncias do caso.

