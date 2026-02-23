Divisão na Baixada: Família Cozzolino apoia Garotinho e tenta montar chapa contra Paes e Reis

A família Cozzolino, que controla o Democracia Cristã em Magé, decidiu apoiar o ex-governador Anthony Garotinho em sua campanha para disputar o governo do Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada pelo blog de Elizeu Pires e depois compartilhada por Núbia Cozzolino, ex-deputada e ex-prefeita de Magé.

A movimentação é uma reação direta a um fato recente na campanha de Eduardo Paes, que escolheu Jane Reis, irmã de Washington Reis, para compor a chapa como vice-governadora. A decisão mostra a rivalidade antiga na Baixada Fluminense. Os Cozzolino são rivais da família Reis, antes mesmo da união Paes/Reis virar uma chapa formal.

Na Baixada, que é um local que costuma ser tratado como território decisivo em eleição estadual, o nome de Garotinho começa a surgir como alternativa para quem se incomodou com a nova junção política. E, devido às informações que circulam, o ex-governador já estaria sendo citado por pessoas que possuem influência na região.