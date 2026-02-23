Homem e mulher são executados dentro de carro em Teresópolis

Um duplo assassinato assustou moradores da cidade da Região Serrana, no bairro do Fisher, em Teresópolis. Um homem e uma mulher foram executados a tiros dentro de um carro. O caso aconteceu no último sábado (21).

As imagens capturadas pelas câmeras de segurança que circulam pelas redes sociais, mostram a rápida ação dos criminosos, em uma moto, efetuando os disparos e fugindo logo em seguida.

Segundo a corporação, agentes do 30° BP (Teresópolis) foram acionados para o caso, na Rua Pedro Eleutério de Oliveira, mas quando chegaram as vítimas já estavam sem vida. A região foi isolada para o trabalho da perícia, a princípio a 111ª DP (Teresópolis) havia registrado o caso, mas será encaminhado à Delegacia de Homicídios. As motivações do crime ainda são desconhecidas.