Comerciante é vítima de sequestro-relâmpago no Sapê

Um comerciante foi vítima de um sequestro-relâmpago na manhã de quinta-feira (19), no bairro Sapê, em Niterói. O crime aconteceu em frente à residência da vítima, no momento em que ele saia de casa e tentava retirar o carro na garagem.

Segundo informações da Polícia Militar, homens armados renderam o comerciante e o colocaram dentro de um veículo. De acordo com o relato, os criminosos levaram a vítima até o próprio estabelecimento comercial, onde subtraíram aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro. Após a ação, os suspeitos fugiram.

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados para a ocorrência e realizaram buscas na região. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais, mas optou, naquele momento, por não registrar o caso em delegacia.

O policiamento ostensivo segue atuando na área.

Confira a nota da PM na íntegra:

