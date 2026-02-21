Adolescente de 13 anos confessa morte de bebê de 1 ano em Maricá

A Polícia Civil confirmou que um adolescente de 13 anos confessou ter matado a bebê de 1 ano e 3 meses em Maricá. A criança foi levada já sem vida com sinais de estrangulamento e abuso sexual, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, onde a equipe médica acionou as autoridades.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que confirmou a violência e indicou como causa da morte asfixia por obstrução das vias aéreas superiores.

O crime ocorreu na casa onde a menina era cuidada. No momento dos fatos, estavam no imóvel dois adultos responsáveis pelo local e o adolescente, que tratava os donos da 'creche' como avós de consideração.

Segundo o delegado Jean Mertens, responsável pela investigação, as apurações se concentraram inicialmente nas pessoas que estavam na residência. Após a coleta de depoimentos e análise das informações, o adolescente admitiu a autoria do crime.

Até o momento os adultos não são suspeitos do crime, mas a polícia segue investigando.

O delegado contou ainda que o adolescente assumiu o ato com frieza e narrou os fatos. Ele ainda acrescentou que não foi a primeira vez que violentou a bebê e contou ter abusado sexualmente de outras duas meninas. As novas vítimas apontadas pelo adolescente ja foram encaminhados para exames de corpo de delito e serão ouvidos na presença de psicólogos da Polícia Civil.

O pai do adolescente esteve na delegacia e falou que não iria proteger o filho. "Se ele fez, ele vai pagar".

A Delegacia de Homicídios (DHNISG) segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias.