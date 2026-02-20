MPRJ denuncia homem por tentativa de feminicídio contra estudante em São Gonçalo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, denunciou um homem à Justiça, na última quarta-feira (18), por tentativa de feminicídio contra uma estudante de 20 anos, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O crime ocorreu na tarde do dia 06 de fevereiro, quando o acusado invadiu a casa da vítima e a atacou com socos e golpes de faca, atingindo diversas regiões do corpo. A mãe da estudante ouviu os gritos e conseguiu afastar o agressor.

“O crime foi cometido por razões da condição de sexo feminino, por envolver menosprezo e discriminação à condição de mulher, uma vez que o denunciado agiu com sentimento de superioridade ao enxergar a vítima como um objeto e como alguém com menos valor, menos direitos e menos liberdade”, diz trecho da denúncia.

O MPRJ aponta que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o suspeito teria se escondido nas proximidades da casa, utilizando um disfarce para surpreendê-la.

A 2ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo requer que o denunciado seja julgado pelo Tribunal do Júri e que indenize a vítima em valor não inferior a R$ 100 mil.

