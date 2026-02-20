Mulher de ex-PM que foi executado é baleada em Jacarepaguá
O quartel de Jacarepaguá foi acionado por volta das 18h40
Uma mulher foi baleada em uma tentativa de homicídio no bairro do Anil, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, na tarde dessa quinta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado por volta das 18h40 para a Rua Otávio Malta, esquina com a Estrada de Jacarepaguá. No local, encontraram uma vítima de aproximadamente 50 anos com ferimentos graves provocados por disparos de arma de fogo e a levaram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para investigar os fatos.
A vítima é viúva do ex-policial militar André Elias Pereira de Oliveira, conhecido como Deco, que foi morto a tiros em 2023, no estacionamento de uma loja de artigos para animais na Freguesia, também em Jacarepaguá. O crime foi gravado por uma câmera de segurança da loja, que flagrou dois homens armados e encapuzados se aproximando de André, que havia acabado de fazer compras no local junto com a mulher e a filha. Os criminosos surgiram por trás do ex-PM quando ele se aproximava do carro e atiraram contra sua nuca.