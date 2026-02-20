Mulher de ex-PM que foi executado é baleada em Jacarepaguá

Uma mulher foi baleada em uma tentativa de homicídio no bairro do Anil, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio, na tarde dessa quinta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado por volta das 18h40 para a Rua Otávio Malta, esquina com a Estrada de Jacarepaguá. No local, encontraram uma vítima de aproximadamente 50 anos com ferimentos graves provocados por disparos de arma de fogo e a levaram para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para investigar os fatos.

A vítima é viúva do ex-policial militar André Elias Pereira de Oliveira, conhecido como Deco, que foi morto a tiros em 2023, no estacionamento de uma loja de artigos para animais na Freguesia, também em Jacarepaguá. O crime foi gravado por uma câmera de segurança da loja, que flagrou dois homens armados e encapuzados se aproximando de André, que havia acabado de fazer compras no local junto com a mulher e a filha. Os criminosos surgiram por trás do ex-PM quando ele se aproximava do carro e atiraram contra sua nuca.