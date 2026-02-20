Polícia conclui inquérito e afirma que morte de Vereador de Magé foi planejada

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) concluiu o inquérito que apurou o assassinato do vereador Silmar Braga de Souza e indiciou o mandante e o executor do crime. O homicídio ocorreu em janeiro de 2025, no distrito de Jardim Nova Marília, em Magé.

Segundo as investigações, a vítima foi atraída para uma emboscada. O atirador se aproximou em uma motocicleta e efetuou diversos disparos direcionados, sem possibilidade de defesa. A apuração apontou que a ação foi planejada e executada de forma organizada.

Leia também:

Mestre Paulinho Sabiá será enterrado nesta sexta-feira em Niterói

Maricá implanta botão do pânico nos ônibus municipais para reforçar a segurança

Ao longo das diligências, a DHBF reuniu provas técnicas, como análise de imagens, dados telemáticos e registros telefônicos, que demonstraram a ligação entre os dois nos dias que antecederam o crime e também na data do homicídio.

Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados, medida deferida pela Justiça. O mandante já está preso, e as diligências seguem para localizar e capturar o executor.