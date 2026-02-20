Acusado de matar a própria mãe em São Gonçalo morre após internação

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o encaminhou em estado grave para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê - Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o encaminhou em estado grave para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê - Foto: Divulgação

O homem acusado de matar a própria mãe no bairro Laranjal, em São Gonçalo, morreu cinco dias após ser internado. Ele tinha 44 anos e estava hospitalizado sob custódia policial. A morte teria ocorrido em decorrência das agressões sofridas após o crime.

O caso aconteceu por volta das 4h da manhã do último sábado (14), na Rua Garcia Redondo. De acordo com informações iniciais, o homem, apontado pela polícia como usuário de drogas, matou a mãe dentro da residência onde moravam.

Após cometer o feminicídio, ele foi agredido por populares da região. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o encaminhou em estado grave para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê. Ele permanecia internado sob custódia policial desde então, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira (19).

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estiveram no local do crime e realizaram a perícia inicial. As circunstâncias e a motivação do assassinato ainda são investigadas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe e posterior liberação para sepultamento.