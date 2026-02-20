Homem é preso com veículo clonado durante uma operação no Jardim Catarina

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 7º BPM (São Gonçalo), após trabalho de monitoramento, análise de dados e informações repassadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta quarta-feira (18), na Rua Urucuia, Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, Marlon Duarte Agues Pereira, de 34 anos.

Em cumprimento a uma ordem de busca destinada a apoiar o policiamento ostensivo nas rodovias, em virtude do aumento do fluxo de veículos durante o período de Carnaval, equipe do Serviço Reservado/P2 do 7º BPM, dando continuidade ao monitoramento, avistou um homem saindo de um veículo da marca Volkswagen, modelo T-Cross, com um fuzil M4. Ao perceber a aproximação dos policiais militares, o criminoso deixou o armamento no veículo e se evadiu para uma residência. Após realizar o cerco à casa, o suspeito foi capturado.

Após realizar uma busca no sistema, foi verificado que o mesmo fora clonado e no seu interior ainda havia 20 munições calibre 5,56mm; 01 Rádio transmissor e 01 Carregador de fuzil .

Diante dos fatos, o material apreendido, o veículo e o preso, foram levados à 74ª DP (Alcântara), para medidas cabíveis sobre o caso. Depois dos trâmites legais, ele foi autuado no crime do Estatuto do Desarmamento, tipifica o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e, posteriormente, foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido