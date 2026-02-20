Caso Alana Anisio: Jovem sai do coma após 15 dias internada

A estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, vítima de tentativa de feminicídio em São Gonçalo, na Região Metropolitana, saiu do coma após 15 dias internada, nesta quinta-feira (19). A jovem foi esfaqueada mais de 30 vezes por negar as investidas do agressor, Luiz Felipe Sampaio, de 22 anos, que permanece preso.

A mãe da vítima, Jaderluce Anisio, de 53 anos, comemorou a notícia nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira (20), Jaderluce agradeceu à equipe médica que está cuidando da jovem e informou que Alana ainda não está falando por conta da traqueostomia.

Segundo ela, a visão da estudante aparentemente está preservada. Alana está enxergando, e o problema seria apenas um hematoma muito grande. A mãe ressaltou, no entanto, que ainda há muitas etapas no processo de recuperação. A jovem também precisará passar por uma cirurgia na mão, já que o agressor atingiu um tendão com golpes de faca, mas, de acordo com Jaderluce, não se trata de um procedimento grave.