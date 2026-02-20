Maricá implanta botão do pânico nos ônibus municipais para reforçar a segurança

A iniciativa permite, por meio de um aplicativo, que os motoristas acionem rapidamente as forças de segurança da cidade - Foto: Divulgação/ Thamyris Mello

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, em parceria com a Empresa Pública de Transportes (EPT), implantou um novo dispositivo de segurança nos ônibus municipais, conhecidos como Vermelhinhos. A iniciativa permite, por meio de um aplicativo, que os motoristas acionem rapidamente as forças de segurança da cidade, garantindo mais proteção para passageiros e trabalhadores do transporte público.

A ferramenta, que funciona como um botão do pânico, já está em operação em todos os ônibus municipais de Maricá e foi desenvolvida para coibir situações de risco, como violência, importunação sexual, assaltos, vandalismo ou qualquer ocorrência que exija resposta imediata. O sistema aplicativo envia um alerta junto com a geolocalização exata do veículo no momento do acionamento.

“Maricá mais uma vez é pioneira. Esse botão nos ônibus vai permitir que, em caso de qualquer intercorrência, o motorista possa acionar nossas equipes. Imediatamente esse ônibus será abordado”, disse o secretário de Segurança Cidadã, Julio Veras.

Assim que o alerta é disparado, a ocorrência é recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), responsável por coordenar o atendimento e direcionar a viatura mais próxima, seja da Guarda Municipal, da Polícia Militar ou da Secretaria de Segurança Cidadã. O Ciosp também opera mais de 3 mil câmeras espalhadas pela cidade com monitoramento em tempo real, com estimativa de crescimento para 7 mil câmeras nos próximos anos.

“O morador de Maricá, quem trabalha e quem visita nossa cidade diariamente já está vendo – e verá ainda mais – os impactos positivos dessa medida, que alcança diversos setores da economia, além de fortalecer a segurança e a mobilidade”, completou o presidente da EPT, Celso Haddad.

Para garantir a efetividade do serviço, Maricá disponibiliza diariamente 60 viaturas de prontidão para atender às ocorrências nos ônibus: 27 da Guarda Municipal, 25 da Polícia Militar e 8 da Secretaria de Segurança Cidadã.