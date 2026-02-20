Flamengo perde para o Lanús na primeira partida da Recopa

O Flamengo foi derrotado pelo Lanús por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (19), no Estádio Ciudad de Lanús, pela ida da Recopa Sul-Americana. O gol da vitória argentina foi marcado por Rodrigo Castillo, aos 32 minutos do segundo tempo.

A partida foi marcada por um jogo truncado e com poucas oportunidades claras de gol. O Flamengo, apesar de ter mais posse de bola, não conseguiu criar chances perigosas, enquanto o Lanús se mostrou mais agudo e perigoso nas bolas aéreas.

Com a derrota, o Flamengo precisa vencer o jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, 26, no Maracanã, por dois gols de diferença para conquistar o título. O Lanús, por sua vez, joga pelo empate para levantar a taça continental.

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, provavelmente não terá Jorginho, Saul e Wallace Yan, lesionados. No entanto, terá o retorno de Gonzalo Plata, que cumpriu suspensão no jogo desta quinta.