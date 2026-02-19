Apuração da Série Ouro acontece nesta quinta (19); veja como acompanhar

A União de Maricá é considerada uma das favoritas ao título da Série Ouro - Foto: Enzo Britto

A União de Maricá é considerada uma das favoritas ao título da Série Ouro - Foto: Enzo Britto

Acontece nesta quinta-feira (19), a apuração dos desfiles das escolas de samba da série Ouro do Rio de Janeiro, a partir das 17h, no Novotel RJ Porto Atlântico, no Santo Cristo. Desde o ano passado, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) e a Liga-RJ alteraram a data da apuração, que acontecia na quarta-feira, por conta dos desfiles do Grupo Especial passarem a ser realizados em três noites, domingo, segunda e terça-feira, adentrando a madrugada da quarta.

Com a alteração para quinta-feira, a divulgação do resultado ganha mais atenção. A expectativa é grande entre as 15 escolas que desfilaram entre sexta-feira (13) e sábado (14) para saber qual sobe para o Grupo Especial e quais as duas com menor pontuação descem para a Série Prata do Carnaval de 2027.

Leia também:

Unidos do Viradouro leva espetáculo campeão à Amaral Peixoto no dia 7 de março

Acadêmicos de Niterói é rebaixada e volta à Série Ouro em 2027

A Band vai transmitir ao vivo na TV para o Rio de Janeiro a apuração, a partir das 17h. Quem estiver fora do Estado também poderá acompanhar pelo site oficial da emissora, no aplicativo Bandplay ou nos canais do Youtube Band Folia e Band TV Rio.

Além da transmissão oficial, a quadra do GRES União de Maricá, agremiação apoiada pela Prefeitura de Maricá, abre suas portas para a comunidade acompanhar a apuração. Os portões da escola estarão abertos a partir das 16h. A União de Maricá desfilou neste Carnaval com o enredo “Berenguendém e Balangandãs”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, que celebra a memória, identidade e ancestralidade da mulher negra. A escola é considerada uma das favoritas ao título da Série Ouro.

Serviço:

Apuração da Série Ouro do Carnaval Carioca

Quando: Quinta-feira, 19/02, a partir das 16h (quadra) e 17h (apuração oficial)

Onde: Quadra da União de Maricá, Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), KM 29