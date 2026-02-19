Assalto em van a caminho de Niterói assusta passageiros perto do Viaduto do Gasômetro

Na madrugada desta terça-feira (17), um assalto dentro de uma van que seguia em direção a Niterói assustou passageiros, nas proximidades do Viaduto do Gasômetro, na Região Central do Rio. Segundo o relato de uma das vítimas, a van saiu da Central do Brasil por volta de 00:30 já com passageiros e ficou mais cheia após o motorista chamar por pessoas com destino a Niterói. Segundo uma passageira, quatro pessoas embarcaram em pé antes do veículo deixar o ponto.

Um pouco depois de passar pela área da Marquês da Sapucaí e acessar a curva de subida para a Ponte Rio-Niterói, dois homens anunciaram o assalto. Os suspeitos ainda perguntaram se havia algum policial ou agente à paisana dentro da van e afirmaram que haviam acabado de sair da cadeia. Em meio à gritaria, foram levados pelo menos três celulares e o relógio de um passageiro que estava com uma criança no colo.

Após a ação, os criminosos desceram do veículo e fugiram correndo pela via principal. De acordo com a passageira, o motorista inicialmente não queria parar, alegando que precisava seguir viagem, mas acabou interrompendo o trajeto após insistência dos ocupantes. Gravações de câmeras de segurança da região podem ajudar na identificação dos suspeitos. Em nota, a Polícia Militar informou que, segundo o comando do 4°BPM (São Cristóvão), equipes realizaram ações de varredura do perímetro, mas ninguém foi achado. O policiamento foi intensificado na região e o caso deve ser registrado em uma delegacia da área.