Mestre Paulinho Sabiá sofreu tentativa de homicídio antes de ser executado em Niterói

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de fevereiro de 2026 - 10:47
O mestre de capoeira Paulo Cesar da Silva Souza, conhecido como Mestre Paulinho Sabiá, de 65 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na segunda-feira de Carnaval, dois dias antes de ser morto a tiros. Segundo relatos, ele passava por Icaraí quando um homem, a pé, tentou disparar três vezes contra ele, mas a arma do suspeito falhou. Na ocasião, o fundador do Grupo Capoeira Brasil registrou o caso na 77ª DP, mas acreditou tratar-se de algum “doido de Carnaval”.

Na noite da última quarta-feira (18), o capoeirista foi novamente alvo de violência, desta vez fatal. Ele estava no banco do carona de um carro dirigido por sua esposa, quando o veículo parou no sinal do cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Lemos Cunha, em Icaraí. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Sabiá foi atingido três vezes e morreu no local; a motorista não se feriu.

Mestre Paulinho Sabiá é executado a tiros em Niterói

Na manhã desta quinta-feira (19) equipes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo estão nas ruas buscando imagens que possam auxiliar na identificação do criminoso. A principal linha de apuração aponta para execução, mas outras hipóteses não são descartadas.

Familiares do Mestre Sabiá estão no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, mas ainda não falaram com a imprensa sobre o caso.

Legado na capoeira

Mestre Sabiá iniciou sua carreira de capoeira nas ruas de Niterói e se formou no Grupo Senzala. Em 1989, foi um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil, junto com Beto Simas (mestre Boneco) e Paulão Ceará, transformando a organização em referência mundial, presente em dezenas de países e responsável pela formação de milhares de alunos e mestres.

A morte do mestre provocou grande comoção nas redes sociais. O perfil Grito Marcial lembrou seu legado na capoeira e seu papel na difusão da cultura brasileira.

