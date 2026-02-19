Tiroteio entre facções deixa um morto e três feridos no Catumbi, região central do Rio

Um intenso tiroteio entre criminosos terminou com um homem morto e outras três pessoas feridas, incluindo uma criança, em um dos acessos à comunidade da Mineira, no Catumbi, região central do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (18). Imagens que circulam nas redes sociais mostram homens armados atirando uns contra os outros em uma praça na Rua Frei Caneca. De acordo com relatos, criminosos do Comando Vermelho (CV), vindos da comunidade do Fallet, teriam atacado traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), grupo que controla a Mineira.

Nas gravações, é possível ver o momento em que uma mulher corre para retirar um bebê, que estava dormindo em um carrinho, da linha de tiro de um dos atiradores. Instantes antes, crianças brincavam em uma cama elástica no local.

O confronto deixou quatro feridos. Marcos Vinícius Gomes Marinho foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos. Além dele, outras duas pessoas foram levadas para a mesma unidade. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde e a identificação dessas vítimas. Uma criança também foi baleada e deu entrada no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. Ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde.