Quatro homens são encontrados mortos em Nova Iguaçu; três eram suspeitos da morte de menina de 8 anos

Na madrugada desta quarta-feira (18), quatro homens foram encontrados mortos na Rua Santa Luzia, em frente à uma igreja, no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os corpos foram localizados por policiais do 20º BPM (Nova Iguaçu).

Três eram apontados como responsáveis pelo homicídio de uma menina de 8 anos e já estavam sendo procuradas pela Polícia Civil. João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos, tinha quatro anotações por roubo. Lucas Pereira dos Santos Plínio, conhecido como “LC”, de 25 anos, possuía três passagens pelo mesmo crime. Já Weslley de Oliveira de Souza, o “Caveirinha”, de 23 anos, tinha antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma e receptação. O quarto homem foi identificado como Wilson de Oliveira de Santana Adriano, de 20 anos.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga o caso. De acordo com informações inicias, o grupo teria sido julgado pelo chamado “tribunal do crime”, supostamente ligado ao Comando Vermelho. A Polícia Civil informou que Wilson costumava atuar com o grupo, mas, até o momento, não há indícios de sua participação no assassinato da criança.