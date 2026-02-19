Suspeito de comandar tráfico em comunidades da Baixada é detido em Cabo Frio

O criminoso é considerado uma das lideranças nas comunidades do Parque Floresta, Caixa D’Água, Casinhas e Morro da Galinha, em Belford Roxo - Foto: Divulgação

Uma ação integrada entre policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no Serviço Reservado (P2), e o Grupamento de Ações Táticas do 25º BPM (Cabo Frio), a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ) e o Comando de Polícia Ambiental (CPAM), após análise dados, monitoramento e ajuda de informações do Disque Denúncia (2253-1177), prenderam no final da tarde desta quarta-feira (18), na Rua dos Espadarte, na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o criminoso, apontado como chefes do crime organizado em comunidades de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Marbem Gomes de Souza Junior, de 27 anos.

O criminoso é considerado uma das lideranças nas comunidades do Parque Floresta, Caixa D’Água, Casinhas e Morro da Galinha, em Belford Roxo. Ele chegou a ser preso em janeiro de 2020, em Maceió, Alagoas. Segundo informações, ele tentava expandir os domínios para Alagoas e Pernambuco, onde também cometia roubos. Ele foi baleado em Recife e, de lá, socorrido por familiares para Maceió, onde acabou sendo preso. À época, contra ele constavam quatro mandados de prisão.

Um vídeo mostra o momento da abordagem. As imagens indicam que Marbem estava em um barco de passeio quando percebeu a aproximação de veículos aquáticos das embarcações do Comando de Polícia Ambiental. Ao notar a movimentação policial, ele salta na água e tenta nadar para se afastar, mas é alcançado poucos instantes depois. Na sequência, os agentes realizaram a detenção do traficante.

Considerado pelo sistema carcerário, como sendo de “Alta Periculosidade”, contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, Espécie de prisão: Definitiva decorrente de condenação transitada em julgado, pelo crime de Roubo Majorado, onde terá que cumprir uma pena de 08 anos, em regime fechado.

Com 7 anotações no artigo 157 do CP (Roubo) e 1 no art. 121 do CP (Homicídio), ele foi levado para 126ª DP (Cabo Frio), onde foi confirmado o mandado de prisão. Após os trâmites legais, ele será reconduzido a uma unidade prisional de SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

