Romu apreende pedaços de madeira e outros itens com foliões em SG

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), de São Gonçalo, apreenderam materiais que ofereciam perigo à integridade física de foliões que aproveitam um evento de Carnaval, no bairro Santa Catarina, na noite desta terça-feira (17).

Segundo informações, agentes da Romu estavam realizando um patrulhamento preventivo no evento de Carnaval, quando alguns foliões informaram que havia pessoas fantasiadas, levando pedaços de madeiras e outros itens, além de provocarem brigas e confusões durante o evento.

Sabendo disso, os agentes de segurança realizaram uma varredura na área e encontraram as pessoas acusadas e os abordaram. Com eles, foram encontrados: um martelo, várias barras de ferro, uma muleta, uma pá, além de diversos caibros de madeira.

Após serem questionados sobre o que motivou de estarem com os itens, os homens alegaram que faziam parte de suas fantasias e que estavam apenas aproveitando o evento de Carnaval.

Apesar de ter sido feita uma busca pessoal, nada mais foi encontrado em posse do grupo. Com isso, o material foi apreendido e será destinado para descarte, enquanto os homens foram orientados sobre a gravidade da conduta em ter os objetos no meio de uma multidão, mas logo em seguida foram liberados.