Homem invade UPA e mata cunhado a facadas

Na madrugada desta quarta-feira (18), um homem foi preso após invadir a UPA de Senador Camará, na Zona Oeste, e matar a facadas o cunhado, Rafael Ferreira dos Santos. Ele tentava defender a mulher do agressor, que tinha sido esfaqueada momentos antes. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito atacou a companheira com tapas no rosto e golpes de faca na altura do tórax. Depois, ele também atingiu o enteado de 21 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o agressor invadiu a UPA com a intenção de cometer feminicídio e acabou matando Rafael. Cristina segue internada no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, em estado grave. Já o enteado passou por atendimento e recebeu alta hospitalar.

Em nota, a secretaria destacou que unidades de saúde são “espaços de cuidado, acolhimento e proteção da vida. E, por isso, jamais podem ser palco de violência.”

Policiais do 34° BPM (Bangu) levaram o invasor para a 34ª DP e depois para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e um segundo inquérito está em andamento para apurar tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio.