Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em evento de Carnaval em Maricá

Dois adolescentes, um de 17 e outro de 16 anos, foram apreendidos acusados de tráfico de drogas na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá, na madrugada desta quarta-feira (18), durante um evento de Carnaval. Com os menores de idade foram apreendidos vasta quantidade de drogas e uma arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes estavam na localidade fazendo ações para coibir a utilização de caixas de som portáteis no evento de Carnaval, foram avisados por testemunhas que dois suspeitos estavam vendendo drogas e portando uma arma de fogo próximo ao palco do festejo.

Quando os policiais estavam se aproximando, os dois adolescentes foram em direção aos agentes. Na abordagem realizada pelos militares da Patamo, foi encontrado na cintura de um dos adolescentes um simulacro de pistola e uma bolsa com vasta quantidade de drogas. O segundo suspeito foi abordado pelos policiais da Godat.

No total, foram encontradas com os adolescentes 14 pinos de cocaína, 12 papelotes de haxixe, 4 papelotes de maconha, além de um simulacro de pistola, um cartão de crédito em nome de outras pessoas e R$13 em espécie.

O material e os adolescentes apreendidos foram conduzidos à 82ª DP (Maricá), mas logo em seguida, os jovens foram encaminhados à 76ª DP (Niterói), onde eles foram autuados por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e continuam apreendidos à disposição da Justiça.