Mestre Paulinho Sabiá é executado a tiros em Niterói

Paulo Cesar da Silva Souza, o Mestre Paulinho Sabiá, de 65 anos, foi morto a tiros enquanto estava dentro de um carro em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na noite desta quarta-feira (18).A Polícia Civil investiga como possível execução. Referência internacional e um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil, o mestre deixa um legado que marcou gerações.

De acordo com informações preliminares, o mestre, estava no banco do carona de um carro dirigido pela esposa quando o veículo parou no sinal, no cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Lemos Cunha, por volta das 21h. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos. A vítima teria sido atingida três vezes e morreu ainda no local. A motorista não ficou ferida.

Leia também:

Comunidade lota quadra da Viradouro em comemoração ao título no Carnaval 2026

Marcelinho Calil, diretor geral da Viradouro, diz que escola está pronta para fazer um grande Carnaval

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados, e equipes do Corpo de Bombeiros constataram o óbito. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), que realizou perícia na cena do crime e analisa imagens de câmeras de segurança da região. A principal linha de apuração aponta para execução, mas outras hipóteses não são descartadas.