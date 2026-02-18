Comunidade lota quadra da Viradouro em comemoração ao título no Carnaval 2026

A quadra da Unidos do Viradouro explodiu em alegria já no fim da apuração, quando a terceira nota 10 consecutiva no último quesito, de samba enredo, foi confirmada, eliminando qualquer pretensão da Beija Flor e da Vila Isabel, que estavam um décimo atrás, de reação. A quadra já estava cheia desde o fim da manhã, quando foi anunciada a conquista do Estandarte de Ouro para a Escola, tradicional premiação dada pelo Jornal 'O Globo'.

A escola também recebeu o Estandarte de Ouro em outras quatro categorias: Comissão de Frente, Enredo, Personalidade do Ano (Ciça) e Mestre Sala (Julinho). A quadra explodiu em alegria quando a diretoria da escola, Ciça e Juliana Paes chegaram com o troféu do título.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também comemorou o título. “A campeã do Carnaval é de Niterói! A Viradouro é um orgulho de nossa cidade! Nos últimos anos, conseguiu chegar à perfeição do chão da comunidade, planejamento e competência para fazer um emocionante e grande Carnaval na Sapucaí! O enredo sobre o Mestre Ciça é uma linda e merecida homenagem a ele e para toda cultura popular brasileira! Vamos seguir apoiando forte a Escola para o Carnaval de 2027!”, declarou Rodrigo Neves.

Autor: Sergio Soares

A Prefeitura apoiou a Unidos do Viradouro e todas as agremiações de Niterói a partir de critérios técnicos, objetivos, impessoais e isonômicos, conforme estabelece a Lei Municipal nº 4.063/2025, que regulamenta a concessão de subvenções públicas para o Carnaval da cidade. O subsídio ao Carnaval é regulamentado por lei desde 2023, garantindo segurança jurídica, previsibilidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.