Acadêmicos de Niterói é rebaixada e volta à Série Ouro em 2027
Escola oriunda do Largo da Batalha não conseguiu quebrar a 'maldição' da volta ao acesso que persegue as agremiações que debutam na elite
A Acadêmicos de Niterói viveu um Carnaval de de sonho e realidade. Fundada originalmente como Acadêmicos do Sossego na década de 1960, a agremiação, que em 2025 chegou ao ponto maios alto de sua história, com o título da Série Ouro, foi rebaixada e volta ao acesso em 2027.
Leia também:
Viradouro ganha Estandarte de Ouro como Melhor Escola do Grupo Especial
Bloco Setor 18 anima o Carnaval de Niterói com sucesso
logo após a abertura dos primeiros envelopes, à escola começou a perrceber que seria muito difícil permanecer na elite, com um festival de notas baixas. A direção da escola começou a deixar a Cidade do Samba, onde foi realizada a apuração, antes do fimdo resultado. A niterói ficou 264,6 pontos, muito atrás de todas as outras onze concorrentes, com apenas uma nota 10, dada por um juraado no quesito se samba enredo.
O enredo do ano, “Lula: Voz do Povo e Controvérsia”, contou a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacando sua origem humilde, ascensão política e o impacto de suas políticas no Brasil contemporâneo. Apesar da intenção de provocar reflexão, o desfile recebeu críticas da crítica especializada por falta de coesão na narrativa, excesso de caricaturas políticas e problemas de evolução na avenida.
Origens e história
A escola nasceu como Acadêmicos do Sossego, em um pequeno bairro de Niterói, reunindo sambistas locais que buscavam criar uma agremiação própria. Nos anos 1980, já como Acadêmicos de Niterói, passou a disputar o Carnaval fluminense de forma mais estruturada, conquistando títulos no Grupo de Acesso e eventualmente chegando ao Grupo Especial.
Problemas na apresentação
O desfile do Carnaval 2026 apresentou alegorias grandiosas logo no início, mas o restante da escola, apesar do canto forte, não tinha a mesma imponência.
* Em apuração