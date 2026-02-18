Acadêmicos de Niterói é rebaixada e volta à Série Ouro em 2027

A Acadêmicos de Niterói viveu um Carnaval de de sonho e realidade. Fundada originalmente como Acadêmicos do Sossego na década de 1960, a agremiação, que em 2025 chegou ao ponto maios alto de sua história, com o título da Série Ouro, foi rebaixada e volta ao acesso em 2027.

Leia também:

Viradouro ganha Estandarte de Ouro como Melhor Escola do Grupo Especial

Bloco Setor 18 anima o Carnaval de Niterói com sucesso

logo após a abertura dos primeiros envelopes, à escola começou a perrceber que seria muito difícil permanecer na elite, com um festival de notas baixas. A direção da escola começou a deixar a Cidade do Samba, onde foi realizada a apuração, antes do fimdo resultado. A niterói ficou 264,6 pontos, muito atrás de todas as outras onze concorrentes, com apenas uma nota 10, dada por um juraado no quesito se samba enredo.

Escola montou audacioso plano de desfiles, mas não conseguiu permanecer na elite | Foto: Divulgação/Rio Carnaval

O enredo do ano, “Lula: Voz do Povo e Controvérsia”, contou a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacando sua origem humilde, ascensão política e o impacto de suas políticas no Brasil contemporâneo. Apesar da intenção de provocar reflexão, o desfile recebeu críticas da crítica especializada por falta de coesão na narrativa, excesso de caricaturas políticas e problemas de evolução na avenida.

Origens e história

A escola nasceu como Acadêmicos do Sossego, em um pequeno bairro de Niterói, reunindo sambistas locais que buscavam criar uma agremiação própria. Nos anos 1980, já como Acadêmicos de Niterói, passou a disputar o Carnaval fluminense de forma mais estruturada, conquistando títulos no Grupo de Acesso e eventualmente chegando ao Grupo Especial.

Veja o mapa com a classificação final do Grupo Especial 2026 | Foto: Sergio Soares

Problemas na apresentação

O desfile do Carnaval 2026 apresentou alegorias grandiosas logo no início, mas o restante da escola, apesar do canto forte, não tinha a mesma imponência.

* Em apuração