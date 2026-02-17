Marcelinho Calil, diretor geral da Viradouro, diz que escola está pronta para fazer um grande Carnaval
Escola de Niterói vai homenagear o Mestre Ciça, histórico líder de bateria da Viradouro
O diretor-geral e principal nome da direção da Unidos do Viradouro, Marcelinho Calil, falou com O São Gonçalo sobre a expectativa para o Carnaval 2026. A escola de Niterói é a terceira a entrar na Avenida na madurgada desta terça-feira (17).
Sempre muito objetivo, Calil disse que a expectativa "é maravilhosa, a melhor possível" para o desfile.
Vale lembrar que a Viradouro vai apresentar o enredo "Pra Cima, Ciça!", que é uma homenagem ao Mestre de Bateria Ciça, que já faz parte da história da escola niteroiense.
Sobre o enredo, Marcelinho foi mais uma vez objetivo, destacando a felicidade dos componentes. "Está sendo maravilhoso. A escola está feliz, está bem, pronta para fazer um grande Carnaval. Agora é trabalhar", disse.
A Viradouro é a terceira escola a se apresentar no segundo dia de Carnaval. A Mocidade abriu o dia de desfiles, seguida pela Beija-Flor. A Unidos da Tijuca encerra a noite.