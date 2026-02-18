Suspeito é baleado durante confronto com PM em SG

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito - Foto: Divulgação

Um homem foi baleado depois de entrar em confronto com policiais militares, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na terça-feira de Carnaval (17).

A Polícia Militar informou que, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz)estavam realizando patrulhamento na Rua Waldir dos Santos, no momento em que foram alvos de tiros. Em resposta ao ataque, iniciou -se uma troca de tiros que deixou o suspeito ferido.

O criminoso foi socorrido e encaminhado sob custódia ao Hospital Estadual Alberto Torres. Uma pistola foi apreendida na ação policial.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do suspeito. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).