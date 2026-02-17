Bloco Setor 18 anima o Carnaval de Niterói com sucesso
Pelo segundo ano consecutivo, agremiação se apresentou en Santa Rosa, atraindo cerca de mil foliões, com atrações variadas
Uma sucesso. A frase resume bem como foi a participação do Bloco Setor 18 na edição 2026 do Carnaval de Niterói. No último dia 6, o Largo do Marrão, no bairro Pé Pequeno, em Niterói, foi tomado pelo brilho contagiante da agremiação. Cerca de mil pessoas encheram de alegria e emoção o evento. em uma tarde repleta de atrações e batucada.
O evento reafirmou a força da cultura popular na cidade. O grupo Transação abriu os caminhos com muito suingue e energia. Na sequência, Marquinho Diniz levantou a multidão com carisma e repertório envolvente. Depois foi a vez de a cantora Jacke brilhar no palco, arrancando aplausos e coro emocionado dos foliões.
Fechando o espetáculo, a bateria show do Setor 18 fez sua parte, embalada por participações do cantor Zequinha e da Velha Guarda Musical do Salgueiro, além da presença de ritimistas da Viradouro, Cubango, Acadêmicos de Niterói e Porto da Pedra.
"Superamos nossas expectativas e vamos começar a trabalhar já, para voltarmos melhores ainda em 2027", afirmou Dedé do Cavaco, um dos organizadores da agremiação.