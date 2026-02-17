Bloco Setor 18 anima o Carnaval de Niterói com sucesso

Integrantes de baterias de grandes agremiações da região participaram do evento - Foto: Divulgação

Integrantes de baterias de grandes agremiações da região participaram do evento - Foto: Divulgação

Uma sucesso. A frase resume bem como foi a participação do Bloco Setor 18 na edição 2026 do Carnaval de Niterói. No último dia 6, o Largo do Marrão, no bairro Pé Pequeno, em Niterói, foi tomado pelo brilho contagiante da agremiação. Cerca de mil pessoas encheram de alegria e emoção o evento. em uma tarde repleta de atrações e batucada.

O evento reafirmou a força da cultura popular na cidade. O grupo Transação abriu os caminhos com muito suingue e energia. Na sequência, Marquinho Diniz levantou a multidão com carisma e repertório envolvente. Depois foi a vez de a cantora Jacke brilhar no palco, arrancando aplausos e coro emocionado dos foliões.

Fechando o espetáculo, a bateria show do Setor 18 fez sua parte, embalada por participações do cantor Zequinha e da Velha Guarda Musical do Salgueiro, além da presença de ritimistas da Viradouro, Cubango, Acadêmicos de Niterói e Porto da Pedra.

Dedé do Cavaco promete festa ainda melhor em 2027 | Foto: Divulgação

"Superamos nossas expectativas e vamos começar a trabalhar já, para voltarmos melhores ainda em 2027", afirmou Dedé do Cavaco, um dos organizadores da agremiação.