2 baleados em troca de tiros com PM na comunidade Laranjal, em SG; Vídeo!

Dois homens foram feridos em uma troca de tiros com policiais militares, após não terem obedecido a ordem de parada. Junto com eles, foi encontrada uma metralhadora. Tudo aconteceu na na Rua Paulo Barreto, na comunidade Laranjal, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (18).

Policiais Militares (7º BPM) estavam realizando patrulhamento pela RJ-104, em razão do aumento do fluxo de veículos durante o Carnaval, quando perceberam atitude suspeita vinda dos ocupantes de um Honda Fit.

Os agentes deram ordem de parada, entretanto, o motorista não obedeceu e fugiu do local, disparando contra os policiais. Em resposta ao ataque, os militares conseguiram cercar o carro no interior da comunidade do Laranjal. No momento da abordagem, foi encontrada uma metralhadora dentro do carro.





A arma de fogo foi apreendida dentro do carro onde os suspeitos estavam Divulgação

Um dos homens foi identificado como Sem Sangue, de 21 anos, e o segundo é conhecido como Da Vasco, de 27 anos. Ambos foram feridos durante a troca de tiros e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, também em São Gonçalo.

Informações do carro usado pelos criminosos foram consultadas e identificou-se inconsistência nos dados gravados nos vidros. Além disso, o veículo não pode ser retirado do local, pois apresentava problemas no motor.

* Em atualização