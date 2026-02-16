Homem é preso por furtar bebidas de bar em Itaipu; Vídeo!
O acusado permanece preso
Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante após furtar bebidas de um estabelecimento, na manhã desta segunda-feira (16), em Itaipu, Niterói. O suspeito foi localizado junto com as mercadorias.
Policiais militares do 12º BPM (Niterói), receberam informações sobre um suposto furto a um comércio na Avenida Doutor José Geraldo Bezerra de Menezes. Depois de chegarem no local, confirmaram o crime e realizaram uma ronda pela localidade.
Logo em seguida, o acusado foi encontrado e preso ainda com as mercadorias, que seriam: duas caixas de energético, uma caixa de cerveja e uma caixa de suco.
O suspeito foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu) para registrar a ocorrência, entretanto, depois foi levado à 79ª DP (Jurujuba), onde continua preso e autuado pelo crime de furto.