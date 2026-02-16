Criminoso é preso em flagrante dentro do Hospital Getúlio Vargas

O criminoso precisou ser levado ao hospital após ser baleado - Foto: Reprodução - TV Globo

O criminoso precisou ser levado ao hospital após ser baleado - Foto: Reprodução - TV Globo

Um traficante da Comunidade do Dourado, na Zona Norte do Rio, foi preso em flagrante neste domingo (15), pela Polícia Civil, no interior do Hospital Getúlio Vargas, na Penha. O criminoso estava na unidade médica depois de ser baleado.

A Polícia Civil informou que Nilton da Silva, também conhecido como Pombo, de 18 anos, foi socorrido ao hospital com um ferimento de arma de fogo no tórax.

Leia também:

Paquetá desencanta, Flamengo vence Botafogo e vai à semi do Carioca

Comlurb recolhe 198,5 toneladas de resíduos no segundo dia dos desfiles do Sambódromo

As equipes de inteligência da polícia identificaram o criminoso e realizaram a abordagem, dando voz de prisão. Nilton foi preso em flagrante pelo crime de associação para tráfico de drogas.

Além disso, as investigações apontam que em nome do criminosos havia um mandado de busca e apreensão pendente de quando ele era menor de idade, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso havia sido preso pelo mesmo crime outras três vezes. As circunstâncias do tiro que feriu Nilton, ainda estão sendo apuradas pela polícia.