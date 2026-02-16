Iza é criticada por 'poupar' no samba durante desfile da Imperatriz Leopoldinense

A cantora Iza, desfilou usando uma fantasia de segunda pele toda de vermelho, que lembrava o corpo de uma serpente, em referência a uma das canções do artista - Foto: Reprodução - Globoplay

A cantora Iza, desfilou usando uma fantasia de segunda pele toda de vermelho, que lembrava o corpo de uma serpente, em referência a uma das canções do artista - Foto: Reprodução - Globoplay

A primeira noite de desfile das escolas de samba do Grupo Especial, teve muito brilho, alegria, e alegorias enormes, mas para alguns pode ter faltado samba no pé. Internautas criticaram a “economia” de samba da cantora Iza, de 35 anos, ao aparecer na transmissão do carnaval da TV Globo.

Iza, que ganhou de volta a coroa de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense neste ano, já provou em outros momentos que tem samba no pé. Porém, pouco depois do desfile, ao ser convidada para conversar sobre o espetáculo, durante a transmissão da Globo, os telespectadores perceberam redução na dança.

No X, antigo Twitter, os internautas não deixaram o episódio passar em branco e teceram algumas críticas à cantora.

“Iza com samba culposo”, escreveu uma internauta insinuando que a artista não queria dançar. “Linda a fantasia da Isa, mas nada de samba, só sabe andar para lá e para cá”, observou um segundo. “Gente, eu critico a Virginia, mas a Iza também não samba nada”, afirmou outro usuário. “Iza não samba? Perdão, as vezes que vi a câmera focando nela, só mostrou ela andando, ‘dando a entender’ que estava dançando no ritmo do samba”, defendeu outra internauta.

No carnaval de 2026, a Imperatriz Leopoldinense trouxe à Marquês de Sapucaí, o enredo Camaleônico, uma homenagem a Ney Matogrosso. A cantora Iza, desfilou usando uma fantasia de segunda pele toda de vermelho, que lembrava o corpo de uma serpente, em referência a uma das canções do artista.

Apesar das críticas sobre a falta de samba, também houve momentos em que Iza teve sua beleza elogiada. Ao longo da transmissão da Rede Globo, a artista foi chamada de “espetacular” por Milton Cunha e Alex Escobar.

“Eu sou uma Iza muito melhor do que a Iza de 2022 [último ano em que desfilei como rainha de bateria]. A Nala [filha, nascida em outubro de 2024] me transformou em uma mulher muito mais segura, muito mais forte. Eu digo assim: sei qual é o meu dever, sabe? E me sinto muito satisfeita. Eu nunca me senti tão bem”, disse a cantora em breve entrevista ao Gshow, momentos antes do desfile.