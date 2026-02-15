Criminosos armados assaltam van com foliões após saída da Sapucaí

Na madrugada deste sábado (14), uma van que transportava cerca de 20 foliões após os desfiles na Marquês de Sapucaí foi assaltada por homens armados, na região do Estácio, no Rio de Janeiro. O veículo, credenciado para levar passageiros de volta à Zona Sul após a apresentação das escolas da Série Ouro, foi interceptado por dois criminosos que invadiram o interior e anunciaram o roubo por volta de 1h10, segundo relatos das vítimas.

Durante a ação, os assaltantes levaram celulares de todos os passageiros e duas correntes de ouro, conforme divulgado por testemunhas. A abordagem durou minutos e os criminosos fugiram do local.

O caso foi registrado na Delegacia da Praça da Bandeira, e a Polícia Civil solicitou à empresa responsável pelo transporte as imagens das câmeras do veículo para apoiar a investigação e tentar identificar os autores do crime.