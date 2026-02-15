Adolescente invade shopping no Centro de Niterói e é apreendido

Na madrugada deste sábado (15), um adolescente de 17 anos foi apreendido após invadir um shopping no Centro de Niterói com a intenção de furtar estabelecimentos de eletrônicos. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta de 0h55, depois que uma ligação para o 190 informou sobre um possível furto em andamento no interior do centro comercial, localizado na Rua Quinze de Novembro.

Os agentes realizaram buscas por mais de uma hora até localizarem o jovem escondido dentro de uma das lojas. Segundo a PM, ele admitiu que entrou no shopping antes do encerramento das atividades e permaneceu oculto até o fechamento do local. Ainda conforme relato feito aos policiais, o plano era arrombar inicialmente uma loja da operadora Claro e, em seguida, uma unidade da Apple, para subtrair aparelhos eletrônicos.

Com o adolescente, foram encontradas três chaves de fenda, um martelo e um alicate, ferramentas que seriam utilizadas para forçar a entrada nos estabelecimentos. Natural de Brasília, o jovem já possuía anotações anteriores por tráfico de drogas, roubo e furto.

Ele foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de furto e permaneceu apreendido.