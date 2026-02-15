Adolescente é apreendido após furtar celular durante bloco no Aterro do Flamengo

O menor já respondia a um mandado de busca e apreensão por crime semelhante a roubo à mão armada - Foto: Reprodução

O menor já respondia a um mandado de busca e apreensão por crime semelhante a roubo à mão armada - Foto: Reprodução

Durante a manhã deste domingo (15), um adolescente foi detido em flagrante ao tentar furtar o celular de um turista vindo de São Paulo enquanto participava do bloco Bangalafumenga, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. A ação foi resultado de uma operação da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, com agentes infiltrados entre os foliões para monitorar movimentações suspeitas no meio da multidão. No momento da abordagem, os policiais perceberam o jovem tentando pegar o aparelho.

O menor já respondia a um mandado de busca e apreensão por crime semelhante a roubo à mão armada, o que motivou sua imediata apreensão pelas autoridades. Após a detenção, o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá), na região central do Rio.