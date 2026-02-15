Homem é atropelado e tem fratura exposta no fim do desfile da União de Maricá

Um homem, identificado como Itamar de Oliveira, foi atropelado por um carro alegórico da União de Maricá, no fim do desfile da escola na madrugada deste domingo (15), na Marquês de Sapucaí. Outras três pessoas tiveram ferimentos mais leves e receberam atendimento.

O acidente aconteceu no fim do desfile da escola de Maricá. O último carro da escola travou próximo ao portão que sinaliza o término do desfile. Na tentativa de destravar a alegoria, componentes da agremiação empurraram o carro que acabou atingindo algumas pessoas.

Itamar de Oliveira acabou sendo pressionado entre o carro e a grade e teve ferimentos graves na perna. Outras três pessoas também foram atingidas de forma mais leve.

O homem com ferimentos mais graves foi levado para o Hospital Souza Aguiar onde vai passar por cirurgia. Outras duas vítimas foram levadas para unidades de saúde próximas. Uma quarta pessoa atendida e liberada no local.

Veja a nota oficial da União de Maricá

A União de Maricá informa que, ao término do desfile, foi registrado um incidente envolvendo a última alegoria da escola e o Sr. Itamar de Oliveira.

Desde o ocorrido, a equipe da agremiação acompanha a situação de forma permanente, prestando todo o suporte necessário, inclusive com representantes no Hospital Municipal Souza Aguiar.

A União de Maricá manifesta sua solidariedade ao Sr. Itamar de Oliveira e seus familiares. Neste momento, nada é mais importante do que a saúde e o pleno restabelecimento do envolvido.