Operação da PM termina com dois mortos e seis presos na Zona Norte do RJ

Na madrugada deste domingo (15), dois homens morreram e outros seis foram presos em flagrante durante uma operação emergencial da Polícia Militar no Morro do Chaves, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, a ação foi conduzida por agentes do 41º BPM (Irajá) com o objetivo de conter a intensa troca de tiros provocada por criminosos envolvidos em uma disputa territorial entre facções rivais.

De acordo com a PM, os suspeitos realizavam confrontos armados sucessivos na região, colocando moradores em risco e aumentando a sensação de insegurança na comunidade. Durante a intervenção, houve confronto. Quatro homens foram baleados; dois deles não resistiram aos ferimentos. Na ação, os policiais apreenderam cinco fuzis, duas pistolas, três granadas e outros armamentos utilizados pelos grupos criminosos.

A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna).