Polícia Militar prende mais de 140 criminosos entre sexta-feira e sábado de Carnaval

A Secretaria de Polícia Militar divulgou, neste domingo (15), o balanço das ações realizadas na sexta-feira e no sábado de Carnaval. No período, mais de 140 criminosos foram presos em diferentes regiões do estado, em operações voltadas à garantia da ordem pública e da segurança de foliões.

"A segurança é prioridade do nosso governo, e o trabalho integrado das forças estaduais tem mostrado resultados concretos. O Carnaval é uma das maiores festas populares do mundo, e queremos que ele aconteça com alegria, respeito e paz. A população pode ter a certeza de que o Estado está presente e atuante para garantir um feriado seguro para todos", afirmou o governador Cláudio Castro

As ações também resultaram na apreensão de mais de 70 materiais perfurocortantes durante revistas realizadas nos acessos aos blocos e megablocos no Centro da cidade. O trabalho preventivo reforça a estratégia de impedir a entrada de objetos que possam colocar em risco a integridade física da população.

Entre as ocorrências registradas, destaca-se a repressão a grupos de bate-bolas envolvidos em confrontos com rivais. As equipes atuaram de forma rápida para dispersar tumultos e restabelecer a ordem. Até o momento, um homem foi preso.

"Nosso objetivo é assegurar que o Carnaval seja um momento de alegria e tranquilidade. A atuação firme da Polícia Militar demonstra que não haverá espaço para a desordem. Seguiremos trabalhando com rigor para proteger a população e garantir que turistas, cariocas e fluminenses possam aproveitar a festa com segurança", disse o secretário de Polícia Militar, coronel PM Marcelo de Menezes Nogueira.

Neste domingo, a Polícia Militar mantém um efetivo de mais de 2.200 agentes atuando em todo o território estadual, reforçando o policiamento ostensivo, preventivo e de proximidade.