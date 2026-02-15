Jovem vítima de esfaqueamento no Galo Branco segue em coma induzido

A jovem Alana Anisio Rosa, de 20 anos, permanece internada em coma induzido no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Clínicas de São Gonçalo. Segundo informações da família, o quadro de saúde é considerado estável, apesar da gravidade dos ferimentos.

Alana foi atacada dentro de casa, no bairro Galo Branco, e passou por uma cirurgia delicada após sofrer múltiplas lesões na região da cabeça e do pescoço. Desde então, segue sob cuidados intensivos e monitoramento constante da equipe médica.

No ataque, ocorrido no dia 6 de fevereiro, enquanto a vítima retornava da academia, por volta das 17h, o agressor pulou o muro da residência e iniciou as agressões. O ataque só foi interrompido com a chegada da mãe da jovem, que voltava do trabalho.

Alana foi atingida no rosto, na cabeça, nos ombros e nas costas. Também teve a cabeça batida diversas vezes contra um móvel da residência, o que resultou na quebra de um dente, no rompimento do lábio superior e em outros diversos ferimentos.

O acusado foi preso no mesmo dia do crime e agentes da 73ª DP (Neves) seguem acompanhando o caso.



